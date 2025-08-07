Главные заявления Трампа после переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

Трамп намерен добиться соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. 28 июля, он объявил о сокращении сроков своего ультиматума с 50 до 10–12 дней, пояснив, что не видит прогресса в урегулировании. Тогда же он предупредил Россию о возможном введении пошлин и других мер в случае отсутствия изменений в ситуации.