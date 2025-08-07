Главные заявления Трампа после переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

Главные заявления Трампа после переговоров Путина и Уиткоффа в МосквеАмериканский лидер высказался о возможности трехсторонней встречи на высшем уровне, санкциях и перспективах завершения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что вероятность его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским является высокой.
«Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути. Этот путь был долгим и остается таковым, но шанс на скорую встречу действительно есть», – сказал он.
6 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести совместную встречу с Путиным и Зеленским. По данным издания, о своих планах Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам 6 августа после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Зеленский заявил, что США и Европа призывают к скорейшему завершению конфликта.
О 10-дневном дедлайне
Отвечая на вопрос, сохраняется ли установленный 10-дневный срок для достижения мирного соглашения по Украине, Трамп сказал, что стороны уже близки к этому, и подтвердил, что сейчас ведутся серьезные переговоры об урегулировании конфликта.
Трамп намерен добиться соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. 28 июля, он объявил о сокращении сроков своего ультиматума с 50 до 10–12 дней, пояснив, что не видит прогресса в урегулировании. Тогда же он предупредил Россию о возможном введении пошлин и других мер в случае отсутствия изменений в ситуации.
30 июля Трамп признался журналистам, что не уверен в эффективности своей стратегии, сообщив, что со стороны России так и не последовало никакого ответа после объявления нового дедлайна. В Кремле прямо на угрозы президента США не отвечали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва приняла позицию американского лидера к сведению.
О сроках окончания украинского конфликта
Говоря о возможных сроках завершения конфликта, Трамп заявил, что не хочет спешить с выводами, учитывая прежние разочарования. Американский лидер подчеркнул, что чувствует свою вовлеченность, несмотря на отсутствие американских войск на поле боя. Он вновь возложил ответственность за начало конфликта на предыдущую администрацию и лично экс-президента Джо Байдена.
О визите Уиткоффа в Москву
Трамп отметил, что не расценивает переговоры в Москве между Путиным и Уиткоффом как прорыв. При этом он подчеркнул, что встреча была продуктивной.
6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, включая 100%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с РФ.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на встрече обсуждались урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Он охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные.
О вторичных санкциях
Трамп заявил, что вопрос об отмене дополнительных пошлин в отношении Индии в случае достижения мирного договора по Украине будет решаться позже.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%.
Трамп пояснил, что ввел пошлины в связи с тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Он расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине. Тарифы будут действовать на товары, поставленные со складов через 21 день после подписания документа.
Трамп сообщил, что введение вторичных санкций против Индии – только начало.
«Прошло всего восемь часов. Посмотрим, что будет дальше <…> вы еще многое увидите. Это только начало. Будет значительно больше. Будет очень много вторичных санкций», – сказал американский президент.
Трамп также не исключил введение аналогичных мер против Китая.
6 августа в МИД Индии указали на «двойные стандарты» западных стран. По заявлению Нью-Дели, США и ЕС продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Индию за сотрудничество с Москвой.