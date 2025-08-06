NYT: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

NYT: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделеПрезидент США также планирует провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планом американского лидера.
После этого Трамп планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским одновременно. Дали ли главы стран согласие на встречу, газете пока не известно.
По данным источников NYT, президент США рассказал о таких планах в ходе телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами 6 августа. Он прошел сразу после переговоров Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москве. Трамп и Зеленский обсудили то, что было озвучено. Зеленский написал в своем Telegram-канале, что США и Европа настаивают на скорейшем завершении конфликта.
NYT пишет, что телефонном разговоре Трампа и Зеленского приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и сам Уиткофф.
По данным Bild, Трамп рассказал о намерении провести встречу с Путиным во время телефонного разговора с Мерцем. Согласно информации немецкого издания, стороны конфликта могут прийти к соглашению о прекращении огня.
Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что будет работать над завершением конфликта между Россией и Украиной в ближайшие две недели.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они затронут и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.