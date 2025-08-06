NYT: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

По данным источников NYT, президент США рассказал о таких планах в ходе телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами 6 августа. Он прошел сразу после переговоров Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москве. Трамп и Зеленский обсудили то, что было озвучено. Зеленский написал в своем Telegram-канале, что США и Европа настаивают на скорейшем завершении конфликта.