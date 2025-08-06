В телефонном разговоре Трампа и Зеленского участвовали европейские лидеры

В телефонном разговоре Трампа и Зеленского участвовали европейские лидерыГлавы государств обсудили то, что озвучил в Москве Уиткофф во время визита
В телефонном разговоре между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским принимали участие европейские лидеры, сообщил украинский глава в своем Telegram-канале.
«Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», – добавил Зеленский.
Он подчеркнул, что США и Европа настаивают на скорейшем завершении конфликта.
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного Трампом.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они затронут и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.