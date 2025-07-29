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Главная / Политика /

Кремль: вопрос о встрече Путина и Трампа не стоит

Ведомости

Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, стоит ли до сих пор вопрос о вероятной встрече лидеров или сейчас она отдаляется и становится все больше маловероятной на фоне заявлений Трампа о незаинтересованности в переговорах.

«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос», – подчеркнул Песков.

Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным

Политика / Международные отношения

28 июля Трамп сообщил, что не видит прогресса в урегулировании на Украине. В связи с этим он объявил о решении сократить срок мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Американский президент добавил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным.

22 июля Трамп допускал возможность встречи с Путиным во время своей поездки в Китай. Он рассказал, что получил приглашение посетить страну от председателя КНР Си Цзиньпина. 19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что российский глава посетит Пекин. Ожидается, что 2 сентября Путин встретится с Си.

Песков отмечал, что встречу президентов России и США в КНР теоретически нельзя исключать, если лидеры окажутся в одном городе одновременно. При этом он заметил, что предметная подготовка к ней не ведется.

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