Кремль: вопрос о встрече Путина и Трампа не стоит

28 июля Трамп сообщил, что не видит прогресса в урегулировании на Украине. В связи с этим он объявил о решении сократить срок мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Американский президент добавил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным.