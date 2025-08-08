Fox News: Трамп и Путин могут встретиться 11 августа в Риме

Fox News: Трамп и Путин могут встретиться 11 августа в РимеПрезидент РФ называл подходящим местом ОАЭ
Переговоры между президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться в Риме уже в следующий понедельник. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
При этом ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщал, что Рим не станет площадкой для переговоров Путина и Трампа.
Собеседники Fox News отмечают, что, помимо Италии, стороны также рассматривают и другие европейские страны в качестве места проведения саммита.
Кроме того, Fox News пишет, что встреча глав РФ и США может вовсе сорваться, поскольку президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американской стороной заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа говорил, что место для возможного саммита Путина и Трампа уже определено, но пока не разглашается. Сам Путин называл Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
Источник «Ведомостей», ранее привлекавшийся к переговорам в стамбульском формате, говорит о выборе в качестве площадке ОАЭ. Второй привлекающийся к выработке внешнеполитического курса России собеседник называет в качестве возможного места саммита Саудовскую Аравию. Но третий знакомый с ходом подготовки переговоров источник также говорит об ОАЭ. Звучали и другие предложения, сказал он «Ведомостям», к примеру Ватикан и Будапешт.