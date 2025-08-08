Fox News: Трамп и Путин могут встретиться 11 августа в Риме

Источник «Ведомостей», ранее привлекавшийся к переговорам в стамбульском формате, говорит о выборе в качестве площадке ОАЭ. Второй привлекающийся к выработке внешнеполитического курса России собеседник называет в качестве возможного места саммита Саудовскую Аравию. Но третий знакомый с ходом подготовки переговоров источник также говорит об ОАЭ. Звучали и другие предложения, сказал он «Ведомостям», к примеру Ватикан и Будапешт.