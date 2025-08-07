Газета
Политика

Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом

Саммит лидеров двух государств может состояться уже на следующей неделе
Ведомости

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможном месте встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, им могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – его ответ журналистам перед встречей с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, которая проходит 7 августа, опубликовал Кремль.

Путин рассказал, что заинтересованность во встрече была проявлена с обеих сторон.

Президент также подчеркнул, что не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Но для этого должны быть созданы определённые условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – отметил Путин.

Чего западные СМИ ожидают от возможной встречи Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Трампа запланированы на следующую неделю. Место, по его словам, уже определено, теперь все зависит от того, насколько быстро пройдет подготовка к встрече. Решение было принято после переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве, которые состоялись 6 августа.

Ушаков также отметил, что спецпосланник предлагал Путину организовать трехстороннюю встречу, пригласив и президента Украины Владимира Зеленского, однако этот вопрос остался без комментариев российской стороны. Еще одним заявлением помощника российского лидера стало то, что США сделали России предложение по урегулирование конфликта на Украине, которое оказалось приемлемым для Москвы.

