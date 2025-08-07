Чего западные СМИ ожидают от возможной встречи Путина и Трампа

Чего западные СМИ ожидают от возможной встречи Путина и ТрампаДоговориться о прекращении огня на следующей неделе будет сложно
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами 6 августа анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он не назвал точных сроков, но заявил, что вероятность переговоров является «очень высокой». 7 августа подготовку встречи подтвердили в Кремле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, место проведения переговоров согласовано, о нем будет объявлено позже. Что же касается сроков, то ориентиром названа следующая неделя.
До анонса Трампа о возможности скорой встречи сообщили западные СМИ. The New York Times со ссылкой на источники писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а после – провести трехсторонний саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского. CNN со ссылкой на своих собеседников передавал, что президент США поручил своей команде в кратчайшие сроки организовать его встречи с Путиным и Зеленским.
«Ведомости» собрали реакцию СМИ на возможную встречу глав России, США и Украины.
Личная встреча станет первой между действующими президентами США и России с тех пор, как Джо Байден встретился с Путиным в Женеве в июне 2021 г. Путин и Зеленский не встречались с декабря 2019 г. и сегодня не скрывают своего презрения друг к другу.
Даже если лидеры согласятся на саммит, договориться о прочном прекращении огня будет сложно. В лучшем случае это может положить начало процессу, а не закрепить соглашение. Вместе с тем нефть падает пятую сессию подряд на фоне ожидания возможных санкций Трампа на поставки российских энергоносителей.
Трамп обычно предпочитает личные встречи. В свой первый президентский срок Трамп был убежден, что сможет отговорить Ким Чен Ына от ядерного оружия, пообещав снять давние санкции. Двусторонние встречи проходили в теплой атмосфере, но завершились полным провалом. Ни одна единица ядерного оружия не была передана, и теперь у Кима арсенал больше, чем когда-либо. Путин также говорил, что был бы рад встретиться с Трампом лично. Президент России считает, что лидеры могут «спокойно поговорить по всем вопросам, представляющим интерес как для США, так и для России».
Саммит с Путиным мог бы стать великим моментом проявления государственной мудрости и предоставить Трампу долгожданную встречу «один на один» с российским лидером. Также это шанс проверить свою веру в то, что при личной встрече он может использовать свои навыки ведения переговоров для завершения конфликта. Путин, возможно, рассчитывает на любовь Трампа к «театральным фотосессиям», которые зачастую не приносят особого результата. Например, его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в первый президентский срок не привели к прекращению ядерной программы Северной Кореи.
Москва с оптимизмом смотрит на улучшение отношений с Вашингтоном. Отношения пошли на спад после начала боевых действий России на Украине в 2022 г. и еще больше ухудшились при администрации экс-президента Джо Байдена. Кремль заявил в среду, что потребуется много времени, чтобы преодолеть последствия того периода.
Трамп хочет добиться личной встречи с Путиным, предполагая, что конфликт на Украине может быть завершен подобно конфликту между магнатами недвижимости. Сделка по навязыванию мирного соглашения без участия Европы позволяет Путину изображать добрую волю, а Трампу – дистанцироваться от практически пустой угрозы санкций. В Республиканской партии считают шаг Трампа «отличной возможностью» к достижению мира, а Зеленский выразил сдержанный оптимизм по этим контактам.
Это станет важной вехой в вооруженном конфликте, хотя нет никаких гарантий, что встреча приведет к прекращению боевых действий, поскольку позиции России и Украины по-прежнему сильно расходятся.