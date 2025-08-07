Чего западные СМИ ожидают от возможной встречи Путина и Трампа

Трамп обычно предпочитает личные встречи. В свой первый президентский срок Трамп был убежден, что сможет отговорить Ким Чен Ына от ядерного оружия, пообещав снять давние санкции. Двусторонние встречи проходили в теплой атмосфере, но завершились полным провалом. Ни одна единица ядерного оружия не была передана, и теперь у Кима арсенал больше, чем когда-либо. Путин также говорил, что был бы рад встретиться с Трампом лично. Президент России считает, что лидеры могут «спокойно поговорить по всем вопросам, представляющим интерес как для США, так и для России».