CNN: Трамп поручил в кратчайшие сроки подготовить встречи с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп поручил своей команде в кратчайшие сроки организовать его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По данным собеседников канала, несмотря на сложность организации подобных мероприятий, глава Белого дома призвал ускорить процесс. Его помощники «немедленно приступили к планированию» возможных встреч. Место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. По срокам пока тоже нет определенности, но в Белом доме сообщили, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.
6 августа Трамп заявил, что вероятность его личных встреч с Путиным и Зеленским «очень высока». По его словам, «состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути». Он добавил, что пока не хочет делать преждевременные выводы, так как до этого американский лидер уже бывал разочарован в подобных ситуациях.