CNN: Трамп поручил в кратчайшие сроки подготовить встречи с Путиным и Зеленским

6 августа Трамп заявил, что вероятность его личных встреч с Путиным и Зеленским «очень высока». По его словам, «состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути». Он добавил, что пока не хочет делать преждевременные выводы, так как до этого американский лидер уже бывал разочарован в подобных ситуациях.