Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп оценил вероятность встречи с Путиным и Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским является высокой.

Отвечая на вопрос, согласились Путин и Зеленский на трехсторонний саммит и где он может пройти, Трамп сказал: «Есть очень высокая вероятность, что он все-таки будет».

«Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути. Этот путь был долгим и остается таковым, но шанс на скорую встречу действительно есть. Простите… Знаете, я просто не хочу делать преждевременные выводы — я уже бывал разочарован в подобных ситуациях», – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что на данный момент не хотел бы делать преждевременные выводы, так как ранее разочаровывался в подобных ситуациях.

6 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести совместную встречу с Путиным и Зеленским.

По данным NYT, о своих планах Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам 6 августа после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Зеленский заявил, что США и Европа призывают к скорейшему завершению конфликта.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что будет работать над завершением конфликта между Россией и Украиной в ближайшие две недели.

После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они затронут и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных