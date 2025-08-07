Трамп оценил вероятность встречи с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским является высокой.
Отвечая на вопрос, согласились Путин и Зеленский на трехсторонний саммит и где он может пройти, Трамп сказал: «Есть очень высокая вероятность, что он все-таки будет».
«Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути. Этот путь был долгим и остается таковым, но шанс на скорую встречу действительно есть. Простите… Знаете, я просто не хочу делать преждевременные выводы — я уже бывал разочарован в подобных ситуациях», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что на данный момент не хотел бы делать преждевременные выводы, так как ранее разочаровывался в подобных ситуациях.
6 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести совместную встречу с Путиным и Зеленским.
По данным NYT, о своих планах Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам 6 августа после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Зеленский заявил, что США и Европа призывают к скорейшему завершению конфликта.
Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что будет работать над завершением конфликта между Россией и Украиной в ближайшие две недели.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они затронут и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.