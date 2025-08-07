Газета
Главная / Политика /

Ушаков: США сделали предложение, которое Россия считает приемлемым

Встреча Путина и Трампа состоится на следующей неделе
Ведомости

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что от США поступило предложение, которое российская сторона считает приемлемым. Он также добавил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится ориентировочно на следующей неделе.

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», – сказал он.

6 августа состоялся визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Он провел трехчасовые переговоры с Путиным. После этого Трамп анонсировал скорую встречу с российским президентом. По информации источников Bloomberg, Трамп заявил своим европейским союзникам, что на встречи будет обсуждаться вопрос обмена территорий для заключения мира. Госсекретарь США Марко Рубио также называл территориальный вопрос центральным в предстоящем обсуждении урегулирования украинского конфликта.

В июне 2024 г. Путин выдвигал следующие условия мира: украинские войска должны быть выведены со всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, а их статус как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах. Киев также должен установить для себя внеблоковый статус и провести демилитаризацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к личной встрече с лидерами США и России. Ушаков говорил, что Москва оставила предложение о трехсторонней встрече без комменатриев.

