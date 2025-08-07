Ушаков: США сделали предложение, которое Россия считает приемлемым

В июне 2024 г. Путин выдвигал следующие условия мира: украинские войска должны быть выведены со всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, а их статус как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах. Киев также должен установить для себя внеблоковый статус и провести демилитаризацию.