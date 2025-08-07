Bloomberg: Путин готов к мирным переговорам при условии обсуждения территорий

По российским условиям мирного договора, которые Путин перечислил еще в июне 2024 г., украинские войска должны быть выведены со всей территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Россия будет настаивать также на фиксации статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах.