Bloomberg: Путин готов к мирным переговорам при условии обсуждения территорий
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским коллегой будет открыт для мирных переговоров при условии обсуждения территорий, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками. Его слова приводит Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.
По российским условиям мирного договора, которые Путин перечислил еще в июне 2024 г., украинские войска должны быть выведены со всей территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Россия будет настаивать также на фиксации статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах.
7 августа президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что место проведения встречи президентов РФ и США уже согласовано и будет объявлено позже. Идею трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским представитель Кремля оставил без комментария.
6 августа состоялся визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Спецпосланник Трампа приехал в Россию за два дня до окончания дедлайна президента Соединенных Штатов по прекращению огня на Украине. Вашингтон после 8 августа может ввести 100%-ные пошлины для торговых партнеров РФ, а также ввести дополнительные санкции против Москвы.