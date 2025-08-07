Ушаков: встреча Путина и Трампа состоится на следующей неделе

Ушаков: встреча Путина и Трампа состоится на следующей неделеМесто переговоров уже определено
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на следующей неделе. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что место встречи уже определено, но держится в секрете.
«Ориентировочно – да, на следующей неделе», – сказал он, его слова передает журналист Александр Юнашев.
О том, что переговоры Путина и Трампа пройдут на следующей неделе, сообщала газета The New York Times. Официально о высокой вероятности встречи было объявлено 6 августа президентом Трампом, 7 августа ее подготовку подтвердил Ушаков.
В ходе визита в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 6 августа предложил организовать трехсторонний саммит с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ушаков сообщил, что российская сторона оставила предложение без комментария.
Переговоры пройдут после завершения дедлайна Трампа по прекращению огня на Украине, который тот установил на 8 августа. Вашингтон пригрозил Москве введением новых санкций, а торговым партнерам Москвы – 100%-ными пошлинами на товары.