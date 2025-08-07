В Кремле проходит встреча Путина с президентом ОАЭ

В Кремле проходит встреча Путина с президентом ОАЭЛидер РФ подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между государствами
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча в Кремле началась с торжественной церемонии в Георгиевском зале, в ходе которой прозвучали гимны двух стран.
В начале беседы в узком составе российский президент подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между государствами. По его словам, объем взаимных инвестиций увеличивается. Но при этом российские вложения в экономику ОАЭ существенно превышают эмиратские инвестиции в РФ.
По словам Путина, особенно позитивно развивается сотрудничество между суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
«Мы благодарны за доверие, которое вы оказываете российским специалистам в области инвестиционной деятельности», – отметил президент РФ.
Лидер России также обратил внимание на гуманитарные проекты, в частности взаимодействие в сфере образования и культуры. Путин упомянул интерес эмиратской стороны к центру для одаренных детей «Сириус» в Сочи и выразил надежду на развитие этого направления.
Глава государства подчеркнул важность диалога по вопросам международной безопасности и региональной стабильности.
«Мы активно взаимодействуем на международных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, и вы совсем недавно в полномасштабном формате присоединились к работе БРИКС. Подписан договор с ЕврАзЭС, там хорошее решение принято, по-моему, где-то по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обнулены многие таможенные пошлины», – заявил Путин.
Президент ОАЭ заявил о стремлении укреплять экономическое взаимодействие с Россией и выразил надежду на двукратный рост товарооборота между странами в ближайшие пять лет.
По его данным, сейчас торговый оборот между Россией и ОАЭ достиг $11,5 млрд. А в целом товарооборот со странами Евразийского региона составляет порядка $30 млрд.
«Мы надеемся, что в ближайшие пять лет эта цифра удвоится – как в двустороннем формате, так и в отношениях со странами Евразии», – отметил лидер ОАЭ.
Президент ОАЭ прибыл в Москву 7 августа. Его встречали в аэропорту «Внуково» заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как до этого сообщали в Кремле, визит президента ОАЭ предусматривает обсуждение двустороннего сотрудничества, а также международных тем, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Последняя встреча Путина и бен Заида Аль Нахайяна состоялась в июне в Минске на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Тогда лидеры государств обсудили украинский конфликт.