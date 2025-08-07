Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле проходит встреча Путина с президентом ОАЭ

Лидер РФ подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между государствами
Елена Вострикова
Михаил Синицын / ТАСС
Михаил Синицын / ТАСС

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча в Кремле началась с торжественной церемонии в Георгиевском зале, в ходе которой прозвучали гимны двух стран.

В начале беседы в узком составе российский президент подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между государствами. По его словам, объем взаимных инвестиций увеличивается. Но при этом российские вложения в экономику ОАЭ существенно превышают эмиратские инвестиции в РФ.

По словам Путина, особенно позитивно развивается сотрудничество между суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы благодарны за доверие, которое вы оказываете российским специалистам в области инвестиционной деятельности», – отметил президент РФ.

Президент ОАЭ бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию

Политика / Международные отношения

Лидер России также обратил внимание на гуманитарные проекты, в частности взаимодействие в сфере образования и культуры. Путин упомянул интерес эмиратской стороны к центру для одаренных детей «Сириус» в Сочи и выразил надежду на развитие этого направления.

Глава государства подчеркнул важность диалога по вопросам международной безопасности и региональной стабильности.

«Мы активно взаимодействуем на международных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, и вы совсем недавно в полномасштабном формате присоединились к работе БРИКС. Подписан договор с ЕврАзЭС, там хорошее решение принято, по-моему, где-то по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обнулены многие таможенные пошлины», – заявил Путин.

Президент ОАЭ заявил о стремлении укреплять экономическое взаимодействие с Россией и выразил надежду на двукратный рост товарооборота между странами в ближайшие пять лет.

По его данным, сейчас торговый оборот между Россией и ОАЭ достиг $11,5 млрд. А в целом товарооборот со странами Евразийского региона составляет порядка $30 млрд.

«Мы надеемся, что в ближайшие пять лет эта цифра удвоится – как в двустороннем формате, так и в отношениях со странами Евразии», – отметил лидер ОАЭ.

Президент ОАЭ прибыл в Москву 7 августа. Его встречали в аэропорту «Внуково» заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как до этого сообщали в Кремле, визит президента ОАЭ предусматривает обсуждение двустороннего сотрудничества, а также международных тем, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Последняя встреча Путина и бен Заида Аль Нахайяна состоялась в июне в Минске на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Тогда лидеры государств обсудили украинский конфликт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных