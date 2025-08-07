В Кремле проходит встреча Путина с президентом ОАЭ

«Мы активно взаимодействуем на международных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, и вы совсем недавно в полномасштабном формате присоединились к работе БРИКС. Подписан договор с ЕврАзЭС, там хорошее решение принято, по-моему, где-то по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обнулены многие таможенные пошлины», – заявил Путин.