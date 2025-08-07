Президент ОАЭ бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию
Самолет президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, после приземления перед самолетом выступил военный оркестр. У трапа президента встречали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Кремль сообщал, что в ходе своего официального визита в Россию бен Заид Аль Нахайян 7 августа проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что участники встречи обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, в ходе беседы президенты затронут актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
В последний раз Путин и бен Заид Аль Нахайян встречались в конце июня, когда глава РФ посещал Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Тогда лидеры обсудили украинский конфликт.