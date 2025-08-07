Президент ОАЭ бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию

Кремль сообщал, что в ходе своего официального визита в Россию бен Заид Аль Нахайян 7 августа проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что участники встречи обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, в ходе беседы президенты затронут актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.