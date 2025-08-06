Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ бен Заидом Аль Нахайяном
В ходе своего официального визита в Россию президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 7 августа проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Кремль.
Ожидается, что участники встречи обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, в ходе беседы президенты затронут актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
В последний раз Путин и бен Заид Аль Нахайян встречались в конце июня, когда глава РФ посещал Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Тогда лидеры обсудили украинский конфликт.