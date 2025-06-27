Путин обсудил украинский конфликт с главой Узбекистана и принцем Абу-Даби

Глава РФ прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. 26 июня Путин выступил на пленарной сессии форума, где обсудил с коллегами итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Президент отметил, что Евразийский союз по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития.