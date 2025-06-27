Путин обсудил украинский конфликт с главой Узбекистана и принцем Абу-Даби
В ходе своего визита в Минск президент РФ Владимир Путин обсудил украинский конфликт с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами. Трансляцию проводит Кремль.
Глава РФ прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. 26 июня Путин выступил на пленарной сессии форума, где обсудил с коллегами итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Президент отметил, что Евразийский союз по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития.
27 июня Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В его повестку нынешнего были включены вопросы развития транспортных коридоров, либерализации торговли, расширения международного сотрудничества и подписание ряда документов, определяющих дальнейший вектор развития ЕАЭС.