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Главные заявления Путина на заседании ЕАЭС в Минске

По словам президента, Евразийский союз по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития
Елена Вострикова
Сергей Карпухин / ТАСС
Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, посвященном перспективам евразийской интеграции.

По словам главы государства, в белорусскую столицу прибыли сотни российских предпринимателей – представителей крупного, среднего и малого бизнеса, которые развивают сотрудничество со странами ЕАЭС и на практике видят преимущества интеграции.

«Хочу подчеркнуть, что все полезные идеи, рекомендации, предложения нашими российскими коллегами будут иметься в виду, учитываться и в нашей дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза», – заявил в начале встречи Путин.

«Ведомости» собрали главные заявления президента РФ на заседании.

О ЕАЭС:

  • ЕАЭС окреп за 10 лет с момента создания, укрепился экономический потенциал стран-участников.

  • Совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с $1,6 до $2,6 трлн.

  • ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.

  • Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.

  • Общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился до $97 млрд.

  • 93% расчетов между государствами ЕАЭС проводятся в нацвалютах.

  • Уровень безработицы в ЕАЭС составляет 2,8%, а в России – 2,3%, это один из лучших показателей в мире.

О России:

  • Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов.

  • Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности Запада.

  • Значительный объем золотовалютных резервов РФ заморожен в западных банках.

О международной повестке:

  • Конфликт Ирана и Израиля остался в прошлом, а ситуация на Ближнем Востоке успокаивается.

  • БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные идеи можно реализовать и в ЕАЭС.

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