Главные заявления Путина на заседании ЕАЭС в Минске

Главные заявления Путина на заседании ЕАЭС в МинскеПо словам президента, Евразийский союз по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, посвященном перспективам евразийской интеграции.
По словам главы государства, в белорусскую столицу прибыли сотни российских предпринимателей – представителей крупного, среднего и малого бизнеса, которые развивают сотрудничество со странами ЕАЭС и на практике видят преимущества интеграции.
«Хочу подчеркнуть, что все полезные идеи, рекомендации, предложения нашими российскими коллегами будут иметься в виду, учитываться и в нашей дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза», – заявил в начале встречи Путин.
«Ведомости» собрали главные заявления президента РФ на заседании.
О ЕАЭС:
ЕАЭС окреп за 10 лет с момента создания, укрепился экономический потенциал стран-участников.
Совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с $1,6 до $2,6 трлн.
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.
Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.
Общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился до $97 млрд.
93% расчетов между государствами ЕАЭС проводятся в нацвалютах.
Уровень безработицы в ЕАЭС составляет 2,8%, а в России – 2,3%, это один из лучших показателей в мире.
О России:
Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов.
Значительный объем золотовалютных резервов РФ заморожен в западных банках.
О международной повестке:
БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные идеи можно реализовать и в ЕАЭС.