Путин: диалог России со Всемирным банком затруднен из-за ангажированности Запада
Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за политической ангажированности западных институтов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Президент отметил, что такая ситуация складывается не только со Всемирным банком, но и с другими «западоцентричными финансовыми учреждениями».
При этом Путин добавил, что Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов.
18 июня вице-премьер Александр Новак заявил «Ведомостям», что смещение экономического центра мира с Запада на Восток происходит с начала нулевых. В результате развивающиеся страны, прежде всего Китай, получают гораздо большую роль в глобальной экономике.