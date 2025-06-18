Новак отметил тренд на усиление глобального протекционизма

Базовый сценарий прогноза, утвержденный правительством, предусматривает, что темпы роста мировой торговли замедлятся, но не уйдут в рецессию, напомнил Новак. В июне Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 г. на 0,4 п. п. – до 2,3%. Таким образом, темпы роста глобального ВВП будут самыми низкими с 2008 г. Повышение таможенных тарифов и возросшая неопределенность создают «значительные препятствия» почти для всех экономик, считают экономисты Всемирного банка. Минэк, несмотря на снижение цен на нефть и жесткую денежно-кредитную политику, сохранил прогноз по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%.