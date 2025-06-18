Новак отметил тренд на усиление глобального протекционизма

Новак отметил тренд на усиление глобального протекционизмаРиском такого развития событий может стать замедление мировой экономики
Динамика роста мировой экономики будет зависеть от новых вызовов и угроз, оказывающих влияние на торговые потоки, рассказал «Ведомостям» в преддверии ПМЭФа вице-премьер Александр Новак. В числе таких факторов – фрагментация мировых рынков: в этом процессе торговля, инвестиции, обмен услугами и технологиями подчиняются логике «свое» и «чужое». В результате сокращается инвестиционная активность и благосостояние мирового населения, подчеркнул он.
Смещение экономического центра мира с Запада на Восток происходит с начала нулевых, указал Новак. В результате развивающиеся страны, прежде всего Китай, получают гораздо большую роль в глобальной экономике. «Подобная ситуация не устраивает тех, кто привык диктовать свои условия. И мы все чаще видим, как для противодействия растущему влиянию на мировую экономику развивающихся государств страны Запада принимают активные попытки удержать статус-кво на мировой арене и сохранить свое лидерство», – отметил вице-премьер.
По словам Новака, вследствие таких изменений на первый план выходит усиление протекционизма национальной экономики и пересмотр сложившихся результатов глобализации. «Основными шагами в этом направлении стали фактическое разрушение многосторонних механизмов ВТО, односторонние тарифные и нетарифные ограничения в отношении развивающихся стран под предлогом «угроз национальным интересам», введение разнообразных санкций против конкурентов», – отметил вице-премьер.
Текущая эскалация тарифных ограничений также стала очередным следствием противостояния Запада и остального мира, добавил он. По мнению вице-премьера, стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем «продавливания» двусторонних соглашений вместо многосторонних. «И такие шаги, очевидно, ведут к новому витку регионализации, наблюдаемой с 2022 г., и закреплению стран в рамках блоков», – указал Новак.
Одним из лидеров дестабилизации стали новые тарифы США. Риском такого развития событий может стать замедление мировой экономики, а также спроса и цен на традиционные товары российского экспорта. С другой стороны, это ведет к возможному удешевлению логистики, открытию новых ниш, замещению российской продукцией товаров, которые уйдут с рынков других стран, указал Новак. С точки зрения импорта возникают риски для нашего внутреннего рынка, отечественных производителей, считает он.
Базовый сценарий прогноза, утвержденный правительством, предусматривает, что темпы роста мировой торговли замедлятся, но не уйдут в рецессию, напомнил Новак. В июне Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 г. на 0,4 п. п. – до 2,3%. Таким образом, темпы роста глобального ВВП будут самыми низкими с 2008 г. Повышение таможенных тарифов и возросшая неопределенность создают «значительные препятствия» почти для всех экономик, считают экономисты Всемирного банка. Минэк, несмотря на снижение цен на нефть и жесткую денежно-кредитную политику, сохранил прогноз по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%.
Вследствие сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности происходит снижение мировых цен на нефть, констатировал вице-премьер. Цена отсечения по бюджетному правилу составляет $60/барр., а средний показатель Urals FOB в январе – апреле 2025 г. колеблется в диапазоне $59–60/барр., напомнил он. Такие цены «не устраивают большинство ключевых производителей нефти», подчеркнул вице-премьер. По его словам, цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта «рыночных шоков» и примут восходящую динамику. По прогнозу Минэкономразвития, ожидаемая среднегодовая цена нефти Brent в этом году составит $68/барр., в 2026–2028 гг. она стабилизируется на уровне $72/барр.
Отвечая на вопрос о рисках для фонда национального благосостояния (ФНБ) в связи со снижением цен на нефть, Новак отметил, что важно продолжать его накапливать. «Фонд позволяет не только реализовывать социальные проекты и поддерживать благосостояние граждан, но и содействует развитию промышленности и инфраструктуры России», – указал вице-премьер.
Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявлял, что текущая цена отсечения в $60 за баррель больше не соответствует современным реалиям и бюджетное правило требует корректировки для минимизации внешних рисков. При этом скорректированный проект бюджета на 2025–2027 гг. не предусматривает изменение цены отсечения. Хотя при подготовке бюджета на 2026–2028 гг. власти рассмотрят вопрос ее корректировки, говорил Силуанов.
В мае объем ФНБ сократился на 95,5 млрд руб. – до 11,7 трлн руб., сообщал Минфин. Ликвидная часть опустилась до 1,3% ВВП – исторического минимума в процентах к ВВП. В абсолютном выражении она составила 2,8 трлн руб., что является минимальным значением с июня 2019 г.