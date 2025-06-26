Путин: конфликт Ирана и Израиля можно считать ушедшим в прошлое

Президент России Владимир Путин заявил, что противостояние между Израилем и Ираном можно считать ушедшим в прошлое. Об этом он сообщил на пленарной сессии Евразийского экономического форума, который проходит в Минске. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.