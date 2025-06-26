Путин: конфликт Ирана и Израиля можно считать ушедшим в прошлое
Президент России Владимир Путин заявил, что противостояние между Израилем и Ираном можно считать ушедшим в прошлое. Об этом он сообщил на пленарной сессии Евразийского экономического форума, который проходит в Минске. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.
«Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», – отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что такие изменения создают возможности для расширения взаимодействия ЕАЭС со странами региона. Он напомнил, что в мае вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Ираном.
Заседание форума проходит под темой «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». В нем участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министр Армении – в формате видеосвязи.
Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. На 27 июня запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором рассмотрят развитие евразийских транспортных коридоров, либерализацию рынка товаров и услуг, а также углубление международного сотрудничества ЕАЭС.