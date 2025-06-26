В Минске стартовало пленарное заседание Евразийского экономического форумаНа нем выступит Владимир Путин
В Минске стартовало пленарное заседание Евразийского экономического форума (ЕАЭФ). Его темой обозначена «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Трансляцию мероприятия проводит Кремль.
В заседании приняли участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, также на мероприятии в режиме видеосвязи присутствует премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Чтобы принять участие в ЕАЭФ, Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В аэропорту столицы Белоруссии у трапа самолета его встретили девушки в национальных нарядах принимающей страны. В руках они держали подносы с хлебом-солью. Президент выполнил традицию гостя: отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и съел.
В первый день визита глава государства выступит на пленарной сессии ЕАЭФ. На 27 июня запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором обсудят либерализацию единого рынка, развитие транспортных коридоров и расширение международного сотрудничества.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Минске могут состояться двусторонние встречи Путина с Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ожидается также разговор лидера РФ с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.