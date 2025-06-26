В Минске стартовало пленарное заседание Евразийского экономического форума

Чтобы принять участие в ЕАЭФ, Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В аэропорту столицы Белоруссии у трапа самолета его встретили девушки в национальных нарядах принимающей страны. В руках они держали подносы с хлебом-солью. Президент выполнил традицию гостя: отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и съел.