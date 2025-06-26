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Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом

В аэропорту президента встретили хлебом и солью
Ведомости

В аэропорту Минска приземлился самолет с президентом РФ Владимиром Путиным на борту. У трапа самолета российского лидера встретили улыбающиеся девушки в белорусских национальных нарядах. В руках они держали подносы с хлебом-солью.

Президент выполнил традицию гостя: отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и съел.

В первый день визита в Белоруссию глава государства выступит на пленарной сессии Евразийского экономического форума, где участники обсудят тему «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». На 27 июня запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором обсудят либерализацию единого рынка, развитие транспортных коридоров и расширение международного сотрудничества.

Помощник президента Юрий Ушаков до этого сообщил, что в Минске могут состояться двусторонние встречи Путина с Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что ожидается разговор лидера РФ с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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