Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом

Путин прибыл в Минск с двухдневным визитомВ аэропорту президента встретили хлебом и солью
В аэропорту Минска приземлился самолет с президентом РФ Владимиром Путиным на борту. У трапа самолета российского лидера встретили улыбающиеся девушки в белорусских национальных нарядах. В руках они держали подносы с хлебом-солью.
Президент выполнил традицию гостя: отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и съел.
В первый день визита в Белоруссию глава государства выступит на пленарной сессии Евразийского экономического форума, где участники обсудят тему «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». На 27 июня запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором обсудят либерализацию единого рынка, развитие транспортных коридоров и расширение международного сотрудничества.
Помощник президента Юрий Ушаков до этого сообщил, что в Минске могут состояться двусторонние встречи Путина с Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что ожидается разговор лидера РФ с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.