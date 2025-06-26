Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом

В первый день визита в Белоруссию глава государства выступит на пленарной сессии Евразийского экономического форума, где участники обсудят тему «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». На 27 июня запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором обсудят либерализацию единого рынка, развитие транспортных коридоров и расширение международного сотрудничества.