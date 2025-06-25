Юрий Ушаков рассказал, зачем Путин едет с визитом в Белоруссию

Как рассказал 25 июня на брифинге журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, если первый день работы в Минске будет посвящен посещению Евразийского экономического форума, то во второй соберется главный орган ЕАЭС – Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС). В этот раз на нем не будет присутствовать лично премьер Армении Никол Пашинян, который о своем участии по ВКС предупредил еще в декабре 2024 г. Связано это с его непростыми взаимоотношениями с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который называл азербайджанскую операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной» и говорил о ее обсуждении заранее с руководством Азербайджана. При этом Лукашенко в декабре выражал ответное недовольство отказом Пашиняна ехать в Минск словами «может, телевизора не будет, чтоб вы дистанционно выступали». Тем не менее экран все-таки нашелся.