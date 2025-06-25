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Юрий Ушаков рассказал, зачем Путин едет с визитом в Белоруссию

В Минске его ждут мероприятия в рамках ЕАЭС, куда не доберется премьер Армении Никол Пашинян
Владимир Кулагин
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин 26–27 июня посетит с визитом Белоруссию, где его ожидают официальные мероприятия Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которому в 2025 г. исполнилось 10 лет. Помимо России и Белоруссии в него входят Казахстан, Киргизия и Армения.

Как рассказал 25 июня на брифинге журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, если первый день работы в Минске будет посвящен посещению Евразийского экономического форума, то во второй соберется главный орган ЕАЭС – Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС). В этот раз на нем не будет присутствовать лично премьер Армении Никол Пашинян, который о своем участии по ВКС предупредил еще в декабре 2024 г. Связано это с его непростыми взаимоотношениями с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который называл азербайджанскую операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной» и говорил о ее обсуждении заранее с руководством Азербайджана. При этом Лукашенко в декабре выражал ответное недовольство отказом Пашиняна ехать в Минск словами «может, телевизора не будет, чтоб вы дистанционно выступали». Тем не менее экран все-таки нашелся.

Помимо Лукашенко, Путина, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Киргизии Садыра Жапарова в Минск уже прибыл президент Кубы (страны-наблюдателя в ЕАЭС) Мигель Диас-Канель, а также ожидается приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. И, как сказал Ушаков, «по понятным соображениям» президент Ирана Масуд Пезешкиан (тоже страна-наблюдатель) в этот раз пришлет коллегам видеообращение. Формально четвертый наблюдатель в ЕАЭС – Молдавия – игнорирует все заседания с 2022 г. Но зато в этот раз будут почетные гости – это первый вице-премьер Монголии Ням-Осорын Учрал и наследный принц бен Заид аль Хайям, председатель исполнительного совета эмирата Абу-Даби (ОАЭ).

Среди основных вопросов, которые будут рассматриваться на саммите, – тема маркировки товаров, либерализация единого рынка услуг и расширение евразийских транспортных коридоров. Лидеры стран ЕАЭС смогут обсудить это сначала в узком составе (от России с Путиным там будут курирующий вопросы союза вице-премьер Алексей Оверчук и Ушаков), а затем уже в расширенном, вместе с наблюдателями и гостями – согласно белорусскому алфавиту. К принятию готовится 10 документов, в том числе в области спорта. Экономическое соглашение со стороны ЕАЭС готовится к подписанию с ОАЭ, а также «временное торговое» соглашение с Монголией (ранее Оверчук говорил о возможности заключения договора о зоне свободной торговли с ней еще в 2024 г., но этого не произошло. – «Ведомости»).

На полях нынешнего саммита у Путина не исключены и двусторонние переговоры с Лукашенко и Мирзиёевым. Следующий раз Путин предложит коллегам по СНГ (и одновременно по ЕАЭС) встретиться в традиционном предновогоднем формате в конце декабря в Санкт-Петербурге, пообещал Ушаков.

На Евразийском экономическом форуме же 26 июня, который включает в себя около 30 сессий, ожидаются выступления глав государств на пленарном заседании. Вести его будет министр информации Белоруссии Марат Марков. Он, в частности, попросит  Путина «высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами».

Последний раз до этого момента Путин был в Белоруссии в декабре 2024 г., что совпало с 25-летним юбилеем Союзного государства.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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