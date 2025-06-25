Путин не поедет на саммит БРИКС из-за нечеткой позиции Бразилии по МУСу

Путин не поедет на саммит БРИКС из-за нечеткой позиции Бразилии по МУСуПредставлять Россию на мероприятии будет Лавров
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии, но примет участие в нем по видеосвязи. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Как пояснил помощник президента, бразильское правительство не смогло занять четкую позицию в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).
По словам Ушакова, физически представлять Россию на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Вместе с тем решение МУСа осложнило некоторые зарубежные поездки президента РФ.
Лавров представляет Россию на мероприятиях БРИКС с 2022 г. В апреле этого года в Бразилии состоялось совещание глав МИД стран объединения. Тогда Лавров заявил, что в основе конфликта на Украине лежат многолетние попытки расширения НАТО на восток и втягивания Украины в Североатлантический альянс, что, как считает российская сторона, создает прямую угрозу безопасности России.