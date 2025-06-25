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Путин не поедет на саммит БРИКС из-за нечеткой позиции Бразилии по МУСу

Представлять Россию на мероприятии будет Лавров
Ведомости

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии, но примет участие в нем по видеосвязи. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Как пояснил помощник президента, бразильское правительство не смогло занять четкую позицию в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

По словам Ушакова, физически представлять Россию на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Вместе с тем решение МУСа осложнило некоторые зарубежные поездки президента РФ.

Лавров представляет Россию на мероприятиях БРИКС с 2022 г. В апреле этого года в Бразилии состоялось совещание глав МИД стран объединения. Тогда Лавров заявил, что в основе конфликта на Украине лежат многолетние попытки расширения НАТО на восток и втягивания Украины в Североатлантический альянс, что, как считает российская сторона, создает прямую угрозу безопасности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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