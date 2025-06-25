Путин не поедет на саммит БРИКС из-за нечеткой позиции Бразилии по МУСу

Лавров представляет Россию на мероприятиях БРИКС с 2022 г. В апреле этого года в Бразилии состоялось совещание глав МИД стран объединения. Тогда Лавров заявил, что в основе конфликта на Украине лежат многолетние попытки расширения НАТО на восток и втягивания Украины в Североатлантический альянс, что, как считает российская сторона, создает прямую угрозу безопасности России.