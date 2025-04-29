Лавров изложил позицию России по Украине на встрече глав МИД БРИКС
Москва последовательно настаивает на необходимости устранения коренных причин кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав МИД стран БРИКС в Бразилии. Таким образом Лавров изложил подходы России к урегулированию конфликта.
В частности, Лавров подчеркнул, что в основе конфликта лежат многолетние попытки расширения НАТО на восток и втягивания Украины в Североатлантический альянс, что, как считает российская сторона, создает прямую угрозу безопасности России.
Кроме того, министр обратил внимание участников совещания на политику украинских властей, направленную на «истребление всего, что так или иначе связано с Россией и русским миром». Он упомянул притеснение русского языка, культуры, русскоязычных СМИ и канонической православной церкви.
Лавров отметил, что большинство участников встречи прокомментировали украинскую тему с «растущим пониманием» российских позиций, и выразил уверенность в продолжении диалога на этом направлении.
При этом глава МИД РФ заявил, Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий.
Российская армия с февраля 2022 г. участвует в боевых действиях на Украине. Спецоперация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль большую часть территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.