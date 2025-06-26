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Песков: Путин в Минске пообщается с наследным принцем ОАЭ

Ведомости

Президент России Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

В рамках визита в белорусскую столицу президент России примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза. В Кремле сообщали, что 26 июня Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Темой обсуждения станет «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». На следующий день, 27 июня, российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Участники заседания обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, включая либерализацию единого рынка товаров и услуг, расширение евразийских транспортных коридоров, а также развитие международных связей союза.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков до этого рассказывал, что на полях саммита возможны двусторонние встречи Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Также Ушаков отметил, что следующая встреча лидеров стран СНГ (и одновременно участников ЕАЭС) запланирована на конец декабря в Санкт-Петербурге в традиционном предновогоднем формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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