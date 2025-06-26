Песков: Путин в Минске пообщается с наследным принцем ОАЭ

В рамках визита в белорусскую столицу президент России примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза. В Кремле сообщали, что 26 июня Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Темой обсуждения станет «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». На следующий день, 27 июня, российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Участники заседания обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, включая либерализацию единого рынка товаров и услуг, расширение евразийских транспортных коридоров, а также развитие международных связей союза.