В Минске стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета
В Минске стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно проходит в рамках Евразийского экономического форума, который собрал представителей стран – участниц союза 26–27 июня. Прямую трансляцию ведет Кремль.
Россию на заседании представляют президент Владимир Путин и помощник главы государства Юрий Ушаков.
Глава РФ прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. 26 июня Путин выступил на пленарной сессии форума, где обсудил с коллегами итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Президент отметил, что Евразийский союз по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития.
В повестку нынешнего заседания Высшего Евразийского экономического совета включены вопросы развития транспортных коридоров, либерализации торговли, расширения международного сотрудничества и подписание ряда документов, определяющих дальнейший вектор развития ЕАЭС.