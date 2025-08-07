Путин заявил о возможной встрече с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с главой Украины Владимиром Зеленским возможна, но для этого необходимо создать условия. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, передает Кремль.
«Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – сказал российский лидер.
По итогам переговоров Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что в рамках переговоров поднималась тема трехсторонней встречи Путина, Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Российская сторона оставила такое предложение без комментария.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов к личной встрече с коллегами из России и США. «Украина не боится переговоров», – добавил он.