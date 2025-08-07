Ушаков: Уиткофф поднимал тему встречи Путина, Трампа и Зеленского

6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, как он заявлял, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, включая 100%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.