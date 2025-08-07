Ушаков: Уиткофф поднимал тему встречи Путина, Трампа и Зеленского
В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 6 августа спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи российского лидера с американским и украинским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
Российская сторона оставила такое предложение без комментария и предложила сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, добавил он.
«Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной», – подчеркнул Ушаков (цитата по ТАСС).
6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до установленного Трампом срока, по истечении которого, как он заявлял, могут быть введены жесткие санкции против Москвы, включая 100%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с РФ, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
По словам Ушакова, на встрече обсуждались урегулирование украинского конфликта и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Он охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные.
В тот же день газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести совместную встречу с Путиным и Зеленским. Пока неизвестно, дали ли главы других стран согласие.