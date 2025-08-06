Ушаков: Путин получил сигналы от Трампа

Ушаков: Путин получил сигналы от ТрампаПомощник президента назвал встречу с Уиткоффом полезной и конструктивной
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник главы США Стив Уиткофф в ходе встречи в Кремле обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Кроме того, Ушаков оценил беседу Путина и Уиткоффа как полезную и конструктивную. Однако он не стал подробнее комментировать переговоры, так как об их результатах еще не знает президент США Дональд Трамп. По словам Ушакова, на встрече произошел «обмен сигналами» по украинскому вопросу.
«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим результаты, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем и мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенным», – рассказал Ушаков (цитата по «Интерфаксу»)
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ и спецпосланника главы США. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного Трампом. После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.
После переговоров Путина и Уиткоффа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует. «Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал он в X.