Дмитриев положительно оценил переговоры Путина и Уиткоффа
Диалог между Россией и США восторжествует. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита [спецпосланника президента США] Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал он в X.
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом.
После 8 августа, как заявлял Трамп, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.