Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с лидерами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Украина не боится переговоров», – заявил Зеленский.
Он добавил, что скоординировал позицию Украины по вопросу урегулирования конфликта с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Кроме того, украинский лидер анонсировал онлайн-встречу советов безопасности Украины, Европы и Соединенных Штатов 7 августа.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем будет объявлено позже. Саммит должен пройти уже в ближайшие дни.
Возможность трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Зеленского российская сторона оставила без комментария, добавил Ушаков. Такую идею затрагивал во время своего визита в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 6 августа.