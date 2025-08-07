Источники назвали возможные места встречи Путина и Трампа

Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео, на котором Путин назвал ОАЭ, с президентом которых Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном он проводил переговоры, «одним из подходящих мест» для встречи с Трампом. Ее инициаторами стали, по словам Путина, «обе стороны». Он также заявил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но «для этого должны быть созданы определенные условия». При этом Путин подчеркнул, что до создания таких условий «пока, к сожалению, далеко».