Источники назвали возможные места встречи Путина и Трампа
Место для возможного саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа определено, сказал помощник президента Юрий Ушаков 7 августа. При этом оно пока не раскрывается. МИД эти вопросы не комментирует.
Источник «Ведомостей», ранее привлекавшийся к переговорам в стамбульском формате, говорит о выборе в качестве площадке ОАЭ. Второй привлекающийся к выработке внешнеполитического курса России собеседник по-прежнему называет в качестве возможного места саммита Саудовскую Аравию. Но третий знакомый с ходом подготовки переговоров источник также говорит об ОАЭ. Звучали и другие предложения, сказал он «Ведомостям», к примеру Ватикан и Будапешт.
Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео, на котором Путин назвал ОАЭ, с президентом которых Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном он проводил переговоры, «одним из подходящих мест» для встречи с Трампом. Ее инициаторами стали, по словам Путина, «обе стороны». Он также заявил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но «для этого должны быть созданы определенные условия». При этом Путин подчеркнул, что до создания таких условий «пока, к сожалению, далеко».