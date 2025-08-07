Каким будет первый с 2021 года саммит президентов России и США

Каким будет первый с 2021 года саммит президентов России и СШАИ почему Путин с Трампом его решили провести
В Москве и Вашингтоне практически синхронно 7 августа сообщили о готовности провести саммит лидеров двух стран, о подготовке которого с разной степенью уверенности говорили много месяцев. Владимир Путин и Дональд Трамп могут очно встретиться «ориентировочно» уже на неделе с 11 по 17 августа, заявил 7 августа помощник российского главы государства по внешней политике Юрий Ушаков.
Накануне Трамп после визита его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву сказал о своей готовности встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Это, в частности, он говорил европейским союзникам по телефону, писала The New York Times. «Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения», – сказал Ушаков.
А газета The New York Post (NYP), которая долгие годы сотрудничала с Трампом, сообщила со ссылкой на источник в Белом доме 7 августа о его готовности встретиться с Путиным только в том случае, если последний также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Публикация в NYP может быть целенаправленным сливом как одна из попыток оказать давление на Путина и протестировать почву перед переговорами, пояснил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин.
Впрочем, стороны договорились и о месте проведения возможного саммита, сказал Ушаков 7 августа. Но оно пока не раскрывается. МИД эти вопросы не комментирует.
Другой источник, ранее привлекавшийся к переговорам в стамбульском формате, говорит о выборе в качестве площадки ОАЭ. Второй привлекающийся к выработке внешнеполического курса России собеседник по-прежнему называет в качестве возможного места саммита Саудовскую Аравию. Но третий знакомый с ходом подготовки переговоров источник говорит, что саммит Путина и Трампа вероятнее всего пройдет в ОАЭ. Звучали и другие предложения, сказал он «Ведомостям», к примеру Ватикан и Будапешт.
Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео, на котором Путин назвал ОАЭ, с президентом которых Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном он проводил переговоры, «одним из подходящих мест» для встречи с Трампом. Ее инициаторами стали, по словам Путина, «обе стороны». Он также заявил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но «для этого должны быть созданы определенные условия». При этом Путин подчеркнул, что до создания таких условий «пока, к сожалению, далеко».
Большой разницы между ОАЭ и Саудовской Аравией нет, так как оба эти государства занимают равноудаленную позицию, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его мнению, так как эти страны сохраняют дружеские и партнерские отношения с Россией, не входят ни в какие альянсы, они обе вполне удобны для проведения саммита.
Предмет разговора
Анонсируемый саммит Путин – Трамп изначально зиждется на «зыбкой почве», говорит Кошкин. В нынешних условиях любой повод и провокация могут сорвать переговоры и похоронить дипломатические усилия. «Следует также дождаться, что Вашингтон уготовил Москве 8 августа, когда истечет срок ультиматума Трампа», – говорит Кошкин.
Впрочем, официальные лица пока не раскрывали других подробностей будущей встречи. Единственная утечка о возможных пунктах американских предложений, привлекшая внимание СМИ 7 августа, оказалась в распоряжении польского издания Onet. Утверждается, что именно их обсуждал накануне в Москве спецпосланник Трампа Уиткофф с Путиным.
Согласно Onet, мирное предложение США предусматривает прекращение огня на Украине – но не полноценный мир, де-факто признание территориальных изменений в пользу России при отсрочке обсуждения этого вопроса на 49 или 99 лет, а также снятие большинства антироссийских санкций и в долгосрочной перспективе – возобновление энергетического сотрудничества (импорт российских газа и нефти). Кроме того, в предложении якобы отсутствуют гарантии нерасширения НАТО и условия о прекращении американской помощи Украине.
Москва последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта – но при этом против его заморозки, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Американцы сейчас, условно говоря, дозревают до того, чтобы вести «нормальные переговоры» на уровне глав государств, и для этого была проделана большая подготовительная работа, говорит Войтоловский. В этом отличие администрации Трампа от Джо Байдена, хотя, само собой, США и сейчас не готовы принимать все условия России. Но, по мнению эксперта, стороны вполне могут прийти к компромиссу.
Условия Москвы сравнительно простые, напоминает Войтоловский: признание четырех новых российских регионов, нейтральный статус Украины и невступление в военно-политические альянсы, прежде всего НАТО, гарантии для русского и других языков на Украине, обеспечение прав УПЦ МП. В условиях, когда Россия имеет преимущество на поле боя и в ресурсах, время дальше будет работать против Киева, подчеркивает Войтоловский. При этом конкретно с американцами будет обсуждаться только формат урегулирования конфликта на Украине, так как без этого невозможен прогресс ни по одному из пунктов в повестке двусторонних отношений США и России. И этот формат должен оговаривать, что речь идет не о заморозке, а об окончательном мирном урегулировании, отмечает Войтоловский.
Вероятнее всего, накануне с Уиткоффом серьезно обсуждались именно параметры урегулирования, в том числе территориальные, считает Тимофеев.
Контекст разговора
Заявления о готовящемся саммите последовали сразу за пятым визитом в Россию 6 августа Уиткоффа. Он провел почти трехчасовые переговоры с Путиным в присутствии Ушакова и спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Ушаков назвал их конструктивными и заявил об обмене «некоторыми сигналами» по вопросу урегулирования украинского кризиса и возможностей развития стратегического сотрудничества. При этом госсекретарь Марко Рубио заявил на своей странице в Х (экс-Twitter) о намерении Трампа принять решение по ограничениям в отношении «24–36 часов». Ультиматум в 10 дней, выдвинутый Трампом 29 июля, истекает 8 августа.
Последний раз президенты России и США проводили двусторонний саммит в июне 2021 г. в швейцарской Женеве. Президентом США был тогда Джо Байден. С Трампом же Путин в последний раз встречался в японской Осаке в 2019 г. на полях саммита G20. Но в истории взаимодействия этих двух президентов был и один двусторонний саммит – в Хельсинки в 2018 г.