Каким будет первый с 2021 года саммит президентов России и США

Условия Москвы сравнительно простые, напоминает Войтоловский: признание четырех новых российских регионов, нейтральный статус Украины и невступление в военно-политические альянсы, прежде всего НАТО, гарантии для русского и других языков на Украине, обеспечение прав УПЦ МП. В условиях, когда Россия имеет преимущество на поле боя и в ресурсах, время дальше будет работать против Киева, подчеркивает Войтоловский. При этом конкретно с американцами будет обсуждаться только формат урегулирования конфликта на Украине, так как без этого невозможен прогресс ни по одному из пунктов в повестке двусторонних отношений США и России. И этот формат должен оговаривать, что речь идет не о заморозке, а об окончательном мирном урегулировании, отмечает Войтоловский.