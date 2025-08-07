Госдеп не подтвердил, что Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным
Госдепартамент США отказался подтверждать сообщения ряда СМИ о том, что президент США Дональд Трамп выдвигает условие для своих возможных контактов с лидером России Владимиром Путиным – проведение встречи между ним и президентом США Владимиром Зеленским. Не прокомментировал эту информацию первый заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт.
В частности, такую информацию распространил The New York Post.
Ожидается, что Трамп и Путин встретятся на следующей неделе. Президент США не представлял предварительный условий, лишь указав, что вероятность переговоров «очень высока». 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что подготовка ко двустороннему саммиту началась.