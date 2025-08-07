NYP: Трамп поставил принципиальное условие для встречи с Путиным

NYP: Трамп поставил принципиальное условие для встречи с ПутинымПрезидент России должен согласиться на диалог с Зеленским
Президент США Дональд Трамп встретится с российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если президент РФ проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.
«Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским», – сообщил изданию представитель американской администрации. Он также заявил, что место возможных переговоров пока не определено.
Ожидается, что Трамп и Путин встретятся на следующей неделе. Президент США не представлял предварительный условий, лишь указав, что вероятность переговоров «очень высока». 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что подготовка ко двустороннему саммиту началась. Он также сообщил, что место встречи уже определено. Путин называл подходящими для двустороннего саммита ОАЭ.
Предложение о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Зеленского в Кремле оставили без комментариев. Украинский лидер выразил готовность к диалогу лидеров, Путин допустил ее проведение. При этом он заявил, что для таких переговоров должны быть созданы условия, а пока до этого далеко.
Согласно нынешним требованиям России по завершению конфликта, озвученным Путиным в июне 2024 г., украинские войска должны быть выведены из территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а их статус как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах. Киев также должен установить для себя внеблоковый статус и провести демилитаризацию.
Кремль также допускал встречу лидеров России и Украины после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и должное расстояние будет преодолено.