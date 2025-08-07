NYP: Трамп поставил принципиальное условие для встречи с Путиным

Предложение о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Зеленского в Кремле оставили без комментариев. Украинский лидер выразил готовность к диалогу лидеров, Путин допустил ее проведение. При этом он заявил, что для таких переговоров должны быть созданы условия, а пока до этого далеко.