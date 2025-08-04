Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль назвал возможной встречу Путина и Зеленского

Для этого необходима подготовительная работа, которая пока не сделана
Ведомости

Встреча лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского возможна после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и должное расстояние будет преодолено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана», – сказал он.

1 августа Зеленский заявил, что Украина предлагает России организовать встречу лидеров государств, чтобы завершить конфликт, вместо обмена заявлениями и разговоров «на техническом уровне».

Российская сторона ранее говорила, что сейчас процесс переговоров должен идти на уровне рабочих групп, создание которых Москва предложила на третьем раунде переговоров. Встреча лидеров же требует выполнения всех договоренностей, а также более серьезной организации.

25 июля Песков говорил, что встреча на высшем уровне должна поставить окончательную точку в урегулировании конфликта и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Он также выразил сомнения в возможности уложить столь сложный переговорный процесс в 30-дневный срок, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных