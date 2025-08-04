Кремль назвал возможной встречу Путина и Зеленского

25 июля Песков говорил, что встреча на высшем уровне должна поставить окончательную точку в урегулировании конфликта и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Он также выразил сомнения в возможности уложить столь сложный переговорный процесс в 30-дневный срок, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа.