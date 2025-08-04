Кремль назвал возможной встречу Путина и Зеленского

Кремль назвал возможной встречу Путина и ЗеленскогоДля этого необходима подготовительная работа, которая пока не сделана
Встреча лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского возможна после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и должное расстояние будет преодолено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана», – сказал он.
1 августа Зеленский заявил, что Украина предлагает России организовать встречу лидеров государств, чтобы завершить конфликт, вместо обмена заявлениями и разговоров «на техническом уровне».
Российская сторона ранее говорила, что сейчас процесс переговоров должен идти на уровне рабочих групп, создание которых Москва предложила на третьем раунде переговоров. Встреча лидеров же требует выполнения всех договоренностей, а также более серьезной организации.
25 июля Песков говорил, что встреча на высшем уровне должна поставить окончательную точку в урегулировании конфликта и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Он также выразил сомнения в возможности уложить столь сложный переговорный процесс в 30-дневный срок, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа.