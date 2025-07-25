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Главная / Политика /

Песков: встреча Путина с Зеленским до конца августа маловероятна

Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели маловероятна. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что переговоры Путина и Зеленского необходимы для окончательного разрешения украинского кризиса и оформления достигнутых договоренностей.

Песков выразил сомнения в возможности уложить столь сложный переговорный процесс в 30-дневный срок, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа. Он подчеркнул, что российская позиция четко изложена в проекте меморандума, ранее переданного украинской стороне. При этом представитель Кремля констатировал, что на данный момент позиции сторон по проектам документов об урегулировании остаются диаметрально противоположными, что потребует значительных дополнительных усилий для сближения позиций.

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Как прошел третий раунд переговоров России и Украины

Политика / Фото

23 июля во дворце Чираган (Стамбул) прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. В результате стороны достигли договоренности о новых обменах пленными по схеме «1200 на 1200», причем в них будут участвовать как военные, так и гражданские лица. Кроме того, глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, о желании Киева организовать встречу Зеленского и Путина до конца августа.

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