Песков: встреча Путина с Зеленским до конца августа маловероятна

23 июля во дворце Чираган (Стамбул) прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. В результате стороны достигли договоренности о новых обменах пленными по схеме «1200 на 1200», причем в них будут участвовать как военные, так и гражданские лица. Кроме того, глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, о желании Киева организовать встречу Зеленского и Путина до конца августа.