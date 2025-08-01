Зеленский призвал РФ перейти от обмена заявлениями к встрече на уровне лидеров
Украина предлагает России организовать встречу лидеров государств, чтобы завершить конфликт, вместо обмена заявлениями и разговоров «на техническом уровне», заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России», – написал украинский лидер. Он также отметил, что готов к этой встрече в любое время.
1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Киев должен скорее заключить мирный договор с Москвой, иначе российские военные займут Украину. Он выразил готовность помочь странам в переговорном процессе, за что его поблагодарил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер, в свою очередь, на встрече с Лукашенко на Валааме заявил, что нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного, без всяких временных ограничений, мира на Украине. Российская сторона и ранее говорила, что сейчас процесс должен идти на уровне рабочих групп, создание которых Москва предложила на третьем раунде переговоров. Встреча лидеров же требует выполнения всех договоренностей, а также более серьезной организации.