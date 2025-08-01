Зеленский призвал РФ перейти от обмена заявлениями к встрече на уровне лидеров

Российский лидер, в свою очередь, на встрече с Лукашенко на Валааме заявил, что нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного, без всяких временных ограничений, мира на Украине. Российская сторона и ранее говорила, что сейчас процесс должен идти на уровне рабочих групп, создание которых Москва предложила на третьем раунде переговоров. Встреча лидеров же требует выполнения всех договоренностей, а также более серьезной организации.