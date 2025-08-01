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Путин выступил за достижение долгосрочного мира на Украине

По его словам, для этого не должно быть никаких временных ограничений
Ведомости

Президент России Владимир Путин считает, что нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного, без всяких временных ограничений, мира на Украине. Об этом глава государства сообщил во время визита на Валаам, где он находился вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также Путин подчеркнул, что позиция России по украинскому вопросу, озвученная летом 2024 г., остается неизменной.

Встреча лидеров двух стран началась у входа в Смоленский скит на Валааме. После этого Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери. По завершении церемонии они ответили на вопросы журналистов.

В своей речи Путин отметил, что находится в особом месте – там, где заложен храм в память обо всех воинах, погибших за Отечество во все времена. Но сейчас речь идет о проходящей спецоперации. По словам Путина, сегодняшняя положительная динамика на фронте связана с героизмом российских военнослужащих, которые сейчас продвигаются вперед. Однако он подчеркнул, что это стало возможным благодаря тем, кто до этого отдал свои жизни за Родину.

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