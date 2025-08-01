Путин выступил за достижение долгосрочного мира на Украине

В своей речи Путин отметил, что находится в особом месте – там, где заложен храм в память обо всех воинах, погибших за Отечество во все времена. Но сейчас речь идет о проходящей спецоперации. По словам Путина, сегодняшняя положительная динамика на фронте связана с героизмом российских военнослужащих, которые сейчас продвигаются вперед. Однако он подчеркнул, что это стало возможным благодаря тем, кто до этого отдал свои жизни за Родину.