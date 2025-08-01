На Валааме началась встреча Путина и Лукашенко

На Валааме началась встреча Путина и ЛукашенкоЛидеры приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились у входа в Смоленский скит на Валааме. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Отмечается, что лидеры совместно посещают территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Кроме того, по данным Кремля, Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери.
Telegram-канал «Пул первого» сообщал, что встреча двух лидеров пройдет в неформальной обстановке. Путин и Лукашенко рассмотрят темы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, а также проекты в рамках Союзного государства, международную повестку, тематику региональной безопасности.
28 июля пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт говорила, что необходимость во встрече президентов России и Белоруссии возникла в связи с тем, что «есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать».