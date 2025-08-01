Путин и Лукашенко проведут встречу на Валааме
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу на Валааме, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Ранее «Пул первого» сообщал, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург.
Встреча пройдет в неформальной обстановке, отмечал канал. Стороны обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, проекты в рамках Союзного государства, международную повестку, тематику региональной безопасности.
28 июля пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Путин планируют в ближайшее время провести личную встречу. Она пояснила, что президенты встречаются, поскольку «есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать».