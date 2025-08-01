Путин и Лукашенко проведут встречу на Валааме

28 июля пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Путин планируют в ближайшее время провести личную встречу. Она пояснила, что президенты встречаются, поскольку «есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать».