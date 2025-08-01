Лукашенко прибыл в Петербург для переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, сообщил близкий к нему Telegram-канал «Пул первого». Ожидается, что в городе белорусский лидер проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Пул первого» пишет, что «все не просто так в этой командировке».
Встреча пройдет в неформальной обстановке, сообщал канал. Стороны обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, проекты в рамках Союзного государства, международную повестку, тематику региональной безопасности.
28 июля пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Путин планируют в ближайшее время провести личную встречу. Она пояснила, что президенты встречаются, поскольку «есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать».