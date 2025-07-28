Путин и Лукашенко проведут личную встречу для обсуждения важных вопросов

До этого Лукашенко сообщил, что 27 июля провел телефонный разговор с Путиным. О беседе с российским лидером он рассказал послу России в Белоруссии Борису Грызлову. Эйсмонт уточнила, что в ходе этого разговора лидеры не стали затрагивать программные вопросы, оставив их для предстоящей очной встречи.