Путин и Лукашенко проведут личную встречу для обсуждения важных вопросов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин планируют в ближайшее время провести личную встречу. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По ее словам, главы государств намерены обсудить как двусторонние отношения, так и международную повестку.
«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула Эйсмонт.
До этого Лукашенко сообщил, что 27 июля провел телефонный разговор с Путиным. О беседе с российским лидером он рассказал послу России в Белоруссии Борису Грызлову. Эйсмонт уточнила, что в ходе этого разговора лидеры не стали затрагивать программные вопросы, оставив их для предстоящей очной встречи.
3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Тогда лидер РФ подчеркнул важность того, что перед лицом внешних угроз узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие обе страны, остаются прочными.