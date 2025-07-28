Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

23 июля Путин подписал протокол о поправках в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г., позволяющий белорусам, постоянно проживающим в России, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичное право появляется у россиян, которые живут в Белоруссии.