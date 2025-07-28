Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили по телефону 27 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
По его данным, Лукашенко передал привет от Путина послу России в Белоруссии Борису Грызлову и рассказал дипломату про беседу лидеров обеих стран.
23 июля Путин подписал протокол о поправках в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г., позволяющий белорусам, постоянно проживающим в России, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичное право появляется у россиян, которые живут в Белоруссии.
13 марта Путин и Лукашенко подписали протокол в Москве в ходе визита белорусского лидера в столицу. Его проект был подготовлен Минюстом РФ, согласован с МИДом и другими ведомствами, а также предварительно проработан с Белоруссией. Государственная дума ратифицировала протокол 15 июля.