Путин подписал закон о праве белорусов участвовать в выборах местного уровня

Ратифицированный протокол, позволяющий белорусским гражданам, постоянно проживающим на территории России, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, подписал президент России Владимир Путин. Аналогичное право появляется и у россиян, проживающих в Белоруссии.