Путин подписал закон о праве белорусов участвовать в выборах местного уровня
Ратифицированный протокол, позволяющий белорусским гражданам, постоянно проживающим на территории России, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, подписал президент России Владимир Путин. Аналогичное право появляется и у россиян, проживающих в Белоруссии.
Документ направлен на укрепление сотрудничества и углубление интеграции в рамках Союзного государства.
Протокол подписали в Москве 13 марта президенты обеих стран. Проект протокола, подготовленный Минюстом России, согласован с МИДом и другими ведомствами, а также предварительно проработан с Белоруссией.
«Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь», – заявил Путин в день подписания протокола.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что «россияне у нас этим правом пользуются уже не первый год».
Госдума ратифицировала протокол 15 июля.