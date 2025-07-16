Госдума ратифицировала протокол об участии белорусов в российских выборах
Государственная дума ратифицировала протокол, позволяющий гражданам РФ, которые постоянно проживают на территории Белоруссии, избирать органы местного самоуправления и быть избранными. Аналогичные права получают граждане Белоруссии.
Протокол был подписан президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве 13 марта.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что это «важный шаг», позволяющий гражданам обоих государств более полно вовлекаться в урегулирование местных вопросов.
Документ направлен на укрепление сотрудничества и углубление интеграции в рамках Союзного государства. «Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей», – сказал Володин.