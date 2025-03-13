Белорусы смогут участвовать в муниципальных выборах в России

«Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь. Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 г. «О равных правах граждан двух стран» россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», – заявил Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой. Лукашенко в свою очередь отметил, что «россияне у нас этим правом пользуются уже не первый год».