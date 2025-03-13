Белорусы смогут участвовать в муниципальных выборах в России

Белорусы смогут участвовать в муниципальных выборах в РоссииА россияне – в Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали в Кремле протокол о поправках в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г., позволяющий проживающим в России белорусам избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (МСУ). Аналогичная норма распространяется и на постоянно проживающих в Белоруссии граждан России.
«Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь. Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 г. «О равных правах граждан двух стран» россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», – заявил Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой. Лукашенко в свою очередь отметил, что «россияне у нас этим правом пользуются уже не первый год».
Проект протокола, представленный Минюстом России, был согласован с российским МИДом, другими заинтересованными федеральными государственными органами и предварительно проработан с белорусской стороной, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина от 7 марта о представлении президенту предложения о подписании документа. В соответствии с протоколом ст. 1 российско-белорусского договора о равных правах граждан дополняется абзацем следующего содержания: «граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой договаривающейся стороны, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой договаривающейся стороны».
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дает право иностранцам быть избранными в органы МСУ, если это предусмотрено международным договором. Такие соглашения заключены, в частности, с Киргизией (граждане этой страны могут быть избраны в представительные органы местного самоуправления, голосовать на таких выборах и участвовать в местных референдумах), Туркменистаном (данные граждане могут также участвовать в выборах главы муниципального образования). 2 октября 2024 г. члены фракции КПРФ вносили в Госдуму законопроект о запрете участвовать в местных выборах иностранцам. Инициатива пока не была рассмотрена.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что теме российско-белорусской интеграции уже около 30 лет. Периодически, говорит он, «обозначаются некие новые рубежи, этапы», которые качественно ничего не меняют, считает он, и это решение тоже скорее символическое. Участие россиян и белорусов в муниципальных выборах в Белоруссии и РФ давно напрашивалось, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это вполне логичная мера. И, похоже, в ближайшее время нас ждет все более и более глубокая интеграция [в рамках Союзного государства]», – сказал он «Ведомостям».