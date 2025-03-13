Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Белорусы смогут участвовать в муниципальных выборах в России

А россияне – в Белоруссии
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали в Кремле протокол о поправках в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г., позволяющий проживающим в России белорусам избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (МСУ). Аналогичная норма распространяется и на постоянно проживающих в Белоруссии граждан России.

«Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь. Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 г. «О равных правах граждан двух стран» россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», – заявил Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой. Лукашенко в свою очередь отметил, что «россияне у нас этим правом пользуются уже не первый год».

Проект протокола, представленный Минюстом России, был согласован с российским МИДом, другими заинтересованными федеральными государственными органами и предварительно проработан с белорусской стороной, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина от 7 марта о представлении президенту предложения о подписании документа. В соответствии с протоколом ст. 1 российско-белорусского договора о равных правах граждан дополняется абзацем следующего содержания: «граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой договаривающейся стороны, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой договаривающейся стороны».

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дает право иностранцам быть избранными в органы МСУ, если это предусмотрено международным договором. Такие соглашения заключены, в частности, с Киргизией (граждане этой страны могут быть избраны в представительные органы местного самоуправления, голосовать на таких выборах и участвовать в местных референдумах), Туркменистаном (данные граждане могут также участвовать в выборах главы муниципального образования). 2 октября 2024 г. члены фракции КПРФ вносили в Госдуму законопроект о запрете участвовать в местных выборах иностранцам. Инициатива пока не была рассмотрена.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что теме российско-белорусской интеграции уже около 30 лет. Периодически, говорит он, «обозначаются некие новые рубежи, этапы», которые качественно ничего не меняют, считает он, и это решение тоже скорее символическое. Участие россиян и белорусов в муниципальных выборах в Белоруссии и РФ давно напрашивалось, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это вполне логичная мера. И, похоже, в ближайшее время нас ждет все более и более глубокая интеграция [в рамках Союзного государства]», – сказал он «Ведомостям».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных