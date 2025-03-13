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Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров в Москве

Стороны договорились в том числе о взаимной защите
Ведомости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам переговоров подписали совместное заявление, передает корреспондент «Ведомостей» из Кремля.

Стороны договорились о взаимной защите от необоснованного юридического преследования граждан третьими странами и международными органами юстиции. Москва и Минск также внесли изменения в протокол о равных правах граждан. Был подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным 13 марта. Визит был запланирован заранее и стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после переизбрания в феврале.

На встрече стороны обсудили вопросы развития стратегического партнерства и проблемы международной повестки. Путин в начале встречи сообщил, что у России и Белоруссии «исторические связи, родственные узы между большим количеством людей». Российский президент отметил, что свыше 80 субъектов РФ поддерживают отношения на региональном уровне со своими партнерами в регионах Белоруссии.

По итогам встречи проходит совместная пресс-конференция. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в ходе беседы с журналистами Путин может высказаться по ситуации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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