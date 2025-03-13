Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров в Москве

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров в МосквеСтороны договорились в том числе о взаимной защите
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам переговоров подписали совместное заявление, передает корреспондент «Ведомостей» из Кремля.
Стороны договорились о взаимной защите от необоснованного юридического преследования граждан третьими странами и международными органами юстиции. Москва и Минск также внесли изменения в протокол о равных правах граждан. Был подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным 13 марта. Визит был запланирован заранее и стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после переизбрания в феврале.
На встрече стороны обсудили вопросы развития стратегического партнерства и проблемы международной повестки. Путин в начале встречи сообщил, что у России и Белоруссии «исторические связи, родственные узы между большим количеством людей». Российский президент отметил, что свыше 80 субъектов РФ поддерживают отношения на региональном уровне со своими партнерами в регионах Белоруссии.
По итогам встречи проходит совместная пресс-конференция. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в ходе беседы с журналистами Путин может высказаться по ситуации на Украине.