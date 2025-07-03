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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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Президент России Владимир Путин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко сердечные поздравления с Днем независимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян: сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в победу над нацизмом», – подчеркнул Путин.

Глава государства подчеркнул важность того, что в настоящее время перед лицом внешних угроз узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие обе страны, остаются такими же прочными, как и прежде. Россия и Белоруссия активно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в международных делах и совершенствуют институты Союзного государства. Путин выразил уверенность, что, действуя сообща, государства преодолеют любые трудности и укрепят продуктивные двусторонние связи на благо народов стран.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В своем поздравлении гражданам Лукашенко указал, что дата освобождения Минска от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и ориентиром для новых поколений. Он выразил убежденность, что память о прошлом и сопричастность общему делу помогут сделать республику благополучной и процветающей.

2 июля Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 16 человек. В список вошли, в частности, осужденные, совершившие преступления экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.

В преддверии Дня Победы 7 мая президент Белоруссии также помиловал 42 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди них 18 женщин и 24 мужчины. Из помилованных 13 человек страдают хроническими заболеваниями, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое из них являются многодетными родителями. Десять человек старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

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