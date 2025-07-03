Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

В преддверии Дня Победы 7 мая президент Белоруссии также помиловал 42 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди них 18 женщин и 24 мужчины. Из помилованных 13 человек страдают хроническими заболеваниями, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое из них являются многодетными родителями. Десять человек старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.